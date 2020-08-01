Elazığ’da kurban kesimlerinin ardından bayramın ikinci gününde kasapların kıyma mesaisi başladı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, ikinci gün kurban etinin bir bölümünü kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için kasapların yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nda kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıymaya dönüştürerek para kazanıyor. Bu yıl zam yapmadıklarını dile getiren kasaplar kıymanın kilosunu 2 liradan çektiklerini söyledi.

Bayramda dükkanlarını açtıklarını aktaran Kasap Ramazan Güven, "Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kıyma ve kuşbaşı isteyen vatandaşlarımız oldu. Fiyatlarımız yine aynı, kilosunu 2 TL’den çekerek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğunluk 2 gün daha devam eder. Diğer bayramlara göre bu sene yoğunluk biraz daha az. Bu sene kurban kesimi biraz daha az oldu. Birçok kişi hayırlarını derneklere teslim etti o yüzden bu sene yoğunluk biraz daha az. Yine de vatandaşlarımızın getirdiği kıyma ve kuşbaşıları kendilerine çekip veriyoruz” dedi.

Sabah geldiklerinde büyük bir yoğunluk olduğunu belirten kasap Fuat Tunç, “Geçen sene ve diğer senelere göre biraz daha yoğunluk var. Vatandaşlarımızla ilgileniyoruz. Kıyma çekiyoruz, kuşbaşı doğruyoruz. Vatandaşımız getirdiği eti nasıl istiyorsa o şekilde ayarlıyoruz. Ücretlere de bu sene zam yapmadık” diye konuştu.

Kurban etini kasaba getiren vatandaşlardan Selman Dayısoylu ise “Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramının birinci günü gidip kurbanlarımızı kestik. Bugün de kurban etlerimizden kıyma ve kuşbaşı gibi hazırlıklar yapmak için kasaba geldik. Herkese Allah kolaylık versin” diye konuştu.