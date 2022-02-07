Kartakgül vekillik mi düşünüyor?

Vefa Der Genel Başkanı Zülfü Kartakgül, son yaptığı paylaşımla 2023 yılında yapılacak milletvekillik seçiminde aday adayı mı olacak sorularını akıllara getirdi.

Vefa Der Genel Başkanı olarak yaptığı çalışmalarla gündemde olan Zülfü Kartakgül, Milletvekilliğine aday olacağı siyasi kulislerde konuşulurken Başkan Kartakgül, sosyal medyada yaptığı paylaşımla milletvekilliğine yeşil ışık yaktığı görünüyor.

Vefa Der Genel Başkanı Zülfü Kartakgül sosyal medyada yaptığı paylaşım şu şekilde;

“ALLAH CC yönelerek sadece ondan isteyerek ve yalnız YARADANA sığınarak,vakti zamanı geldiğinde dostlarımızla birlikte hakkaniyeti haykırarak sahaya ineceğiz İnşAALLAH…

Mazlumun SESİ,Garibanın NEFESİ olacağız…

SEFER BİZİM,ZAFER ALLAHIN İNŞAALLAH…”

Başkan Kartakgül’ün hangi partide aday olacağı da siyasi camiada merak konusu şimdiden…

Vefa Der Genel Başkanı Zülfü Kartakgül’e çıktığı yolda başarılar dileriz.