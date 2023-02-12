Kartakgül ‘Bu kez kabul etmiyoruz’

VEFA-DER Genel Başkanı Zülfü Kartakgül, Açıklamalarda bulundu.

Kartakgül; “224 Ocak 2020 tarihinde hükümet yetkililerinin açıklamasına binaen 6.8 ifade edilen lakin hissedilenin Avrupa basınında 7.2 olduğu ifade edilen deprem afeti yaşamıştık. O zamanda aynı şimdiki gibi kesinlikle Elazığ’ın Afet Bölgesi ilan edilmesi noktasında dönemin Ticaret Odası Başkanı Sayın Asilhan Arslan beyefendinin ve Vefa-Der Genel Başkanı olarak şahsımın ve birçok Stk başkanımız ve muhtarlarımızın Basın açıklamaları olmuştu. Ne yazık ki Ogün hükümet temsilcisi olan vekillerimiz ve belediye başkanımız ısrarla Elazığ’ın Afet bölgesi ilan edilmemesi üzere açıklamaları ve beyanatları olmuştu.

Bunu hatırlatma gereksinimi duyarak geçen günlerde yaşadığımız asrın afeti olarak nitelenen ve buna binaen 10 ilimizin afet bölgesi olarak açıklanması bizleri sevindirirken aynı acıları, aynı mal kaybını ve aynı kaderi yaşayan Aziz şehir Elazığ’ımızın Afet Bölgesi kapsamına alınmaması bizi ziyadesi ile üzmüştür.

Şimdi siz kıymetli basınımız aracılığı ile seslenmek istiyorum bu sefer şehrimize üvey evlat muamelesini asla kabul etmiyoruz. Gerekenin acilen ve zaruret ile yapılmasını hükümet yetkililerinden bekliyoruz”.