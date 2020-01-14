Karşıyaka’da kentsel dönüşüm başlıyor

Elazığ Belediyesi’nce Toplu Konut İdaresi işbirliğinde Karşıyaka Mahallesi’nde hayata geçirilecek Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili hak sahipleri ile görüşmeler, 29 Ocak’ta başlıyor.

Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Elazığ Belediyesi ve TOKİ arasında gerçekleştirilen görüşmeler tamamlanarak, protokol imzalanmasının ardından kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirecek firma yetkilileri ile hak sahipleri arasında 29 Ocak tarihinde görüşmelere başlanacak. Görüşmeler, 2 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ yetkililerince, alanda bulunan binaların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı verileri doğrultusunda tespit edilen değerlerine orantılı olarak hazırlanan teklifler, hak sahiplerine sunulacak.

Karşıyaka Mahallesinde 6 hektarlık alanda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 331 konut yıkılarak, yerine 402 adet 2+1, 66 adet 3+1 olmak üzere toplam 468 konut, 31 adet iş yeri inşa edilecek.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, seçim vaatleri arasında yer alan Kentsel Dönüşüm çalışmalarına ilişkin Karşıyaka mahallesinde somut adım attıklarının altını çizerek, “Seçim öncesi vadettiğimiz Karşıyaka Mahallesinin Kentsel Dönüşüm sorunu çözüme kavuşuyor. TOKİ Başkanlığıyla yaptığımız uzun görüşmeler neticesinde, daha önce Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilen 50 hektarlık alan içerisindeki 6 hektarlık bölgede bulunan 331 konut yıkılacak, yerine yeni konutlar yapılacak. Mahalle sakinlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.