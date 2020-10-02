Kars Belediyesi’ne hemşehrimiz atandı

HDP’li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Kars Belediyesi’ne, Kars valisi hemşehrimiz Türker Öksüz ‘’Kayyum’’ olarak atandı.

Ankara Cumhuriyet başsavcılığı tarafından 2014’te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Operasyonlarda es ki milletvekili ve HDP’li Kars belediye başkanı Ayhan Bilgen , eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Emine Ayna’nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si için bugün tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan isimler arasında yer alan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in yerine İçişleri Bakanlığı kararı ile Kars valisi hemşehrimiz Türker Öksüz kayyum olarak atandı.