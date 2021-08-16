Karma Esnaf Odası seçimlerinde önemli birliktelik

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı ve Karma Esnaf Odası esnaflarının yakından tanığı İlhan Cömert tek liste ile seçime gidecek.

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı’nın yönetime İlhan Cömert ve ekibi de dahil oldu.

“AMACIMIZ ESNAFIMIZA HİZMET”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlhan Cömert; “Bu birliktelik esnafımıza hayırlı olsun. Esnafımız bizi diğer seçimlerde biliyor. Biz, esnafımıza daha hizmet için geliyoruz. Biz mevcut yönetimin eksikleri olduğu için yola çıktık. Salih Başkanımızda bu eksikliği tamamlayacağını düşündüğümüz için odamızın seçimlerinde Salih Başkanımızın yanında yer alacağız. Rabbim utandırmasın bu çıktığımız yolda. Esnaflarımız için güzel projelerimiz var. Salih Başkanımın da güzel projeleri var bizde ekipçe projelere destek olacağız. Bu projeleri de hayata geçireceğiz. İlimizde yaşanan deprem ve pandemide esnaflarımız çok zarar gördü. Biz esnaflıktan gelmeyiz. Biz esnaf çocuğuyuz. İşlerimizin yüzde 60’ını kaybettik. Yapacağımız projelerle esnafımıza güzel hizmetler yapacağız. Bu birliktelik bizlere, esnaflarımıza hayırlı olsun”.

“ESNAFIMIZ İÇİN BİRLİKTELİK SAĞLADIK”

Esnafa hizmet için yola çıktıklarını ifade eden Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı’da; “İlhan Cömert gibi değerli büyüğümüzün ve ekibinin bizlere güvenerek başkanlık yarışında bizlerle yol yürüyeceği için kendilerine teşekkür ederim. İlhan ağabeyimiz yıllarını Karma Esnaf Odasına vermiş orada genel sekterlik yapmış ve odanın iç tüzüğünü çok iyi biliyor. Esnafımıza hizmet yolunda bizlere destek verdiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu güç birliğinde şüphesiz Elazığ esnafına hizmet doğacaktır. Halka ve hakka hizmet gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. İnsanlarımız görecekler, ağabeylik ve kardeşlik içersinde dostluk ruhu ile yönetim kurulumuzla başarılı hizmetler yapacağız.

İlhan Cömert ve ekibi seçim sürecimizde bizlere destek olacaklar. Rabbim bu birlikteliği başarıyla sonlandırsın. Allah’ım bizi dostlarımıza mahcup etmesin” dedi.