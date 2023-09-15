Bingöl’ün Karlıova ilçesinde jandarma personeli tarafından okul servisleri denetlendi, şoförler bilgilendirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okulların açılmasıyla okul servislerine yönelik denetimlerine de başladı. İlçe genelindeki belirli noktalarda servisleri denetleyen jandarma personeli, sürücüleri de bilgilendirdi.
Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.
asayis
Giriş Tarihi : 15-09-2023 16:37 Güncelleme : 15-09-2023 16:37
Karlıova’da okul servisleri denetlendi
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde jandarma personeli tarafından okul servisleri denetlendi, şoförler bilgilendirildi.
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