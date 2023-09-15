Karlıova’da okul servisleri denetlendi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde jandarma personeli tarafından okul servisleri denetlendi, şoförler bilgilendirildi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde jandarma personeli tarafından okul servisleri denetlendi, şoförler bilgilendirildi.İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okulların açılmasıyla okul servislerine yönelik denetimlerine de başladı. İlçe genelindeki belirli noktalarda servisleri denetleyen jandarma personeli, sürücüleri de bilgilendirdi.Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.