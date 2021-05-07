Karların yeni eridiği dağları ters laleler ile renklendi

Bu sene ters laleleri koparanlara uygulanacak para cezasının 80 bin 465 bin TL olduğu öğrenilirken, bölge sakinleri zaman zaman bunların soğanının çıkarılıp Hollanda'ya kadar götürüldüğünü duyduklarını aktardı.

Bir çok ilde görsel şöleninin sonuna doru gelinen ancak karların yeni eridiği Tunceli’nin 2 binli rakımlardaki dağlarında yeni yeni açan ters laleler, doğaya renk kattı. Koparmanın cezasının bu yıl 80 bin 465 lira olduğu ters laleler, pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamada öksüz kaldı.

Dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında ’’Ağlayan Gelin’’ ve "Hüzün Çiçeği" adı verilen ters laleler, Tunceli'nin özellikle 2 binli rakımlı dağlarında karların erimesiyle yeni yeni kendini göstermeye başladı. Daha önce Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş'ta 2 haftalık görsel şölen sunarak sonlarına gelen ters laleler Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Hengirvan dağı bölgesinde kart postallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan, ters laleleri koparmanın cezasının bu yıl 80 bin 465 TL olduğu bildirildi.

Bölgede kış şartlarının çok zor geçtiğini belirten 63 yaşındaki Hüseyin Akyol, “Ancak ilkbaharda doğamız çok harika, çok güzel. Bölgemizde ters laleler ile çeşitli bitkiler açıyor. Bana göre ters lalenin asıl memleketi Tunceli’dir. Fakat Hakkari olduğu söyleniyor ben buna katılmıyorum” dedi.

Ters lalelerin korunması gerektiğine vurgu yapan Akyol, “Bazı grupların bu bölgeleri gezdikten sonra ters laleler ile bazı bitkilerin soğanlarını çıkarıp götürdüklerini duydum. Hatta ters lale soğanının çıkarılıp Hollanda’ya kadar götürüldüğünü duydum. Maalesef insanlarımız bu konuda yeterince duyarlı değiller” diye konuştu.