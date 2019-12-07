Karla mücadele sürüyor

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'ın yüksek kesimlerinde ve ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.

Elazığ’da 2 gün etkili olan ve bin 500'lü rakımlı yerlerde 60-70 santime ulaşan kar nedeniyle kapanan köy yolları, karla mücadele ekipleri tarafından 24 saat aralıksız çalışarak açıldı.

2 gün ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle merkezde 17 olmak üzere toplam 4 ilçede 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma kapandığı kentte Valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Karla Mücadele ekipleri 24 saat aralıksız mesai yaparak bir çok köyün yolunu kısa sürede açtı.

En çok kar yağışı ise Sivrice ilçesinde etkili oldu. İlçeye bağlı 40 köy yolu kapanırken, Hazarbaba Dağı Kayak Merkezi de kar tuttu.Bölge de karla mücadele ekipleri 24 saat aralıksız çalışarak 40 köy yolunu da açtı. Bölgede köy yollarında genişletme çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan, İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler hem kış lastiği ve zincir uygulaması yapıp sürücüleri uyardı, hemde karla mücadele ekiplerine eşlik ederek yardımcı oldu.

24 saat kar yağışının devam ettiğini anımsatan Karla Mücadele ekiplerinde görevli şöförlerden İbrahim Ünal, “Dün Alaattin yolu kapalıydı orada muhtarlar kalmıştı. Onları kurtardık. Bugün ise bir greyder farklı bir yerde kurtarmaya devam ediyor. Diğer greyder de Hacılar tarafında kar makinamız ise kayak merkezinde hazır bekletiyoruz. Şuanda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 7-24 buradayız karla mücadeleye devam ediyoruz. Her hangi bir durumda vatandaşa hizmet vermeye hazırız” dedi.

KAR 70 SANTİME ULAŞTI

Kar yağışının 24 saate 70 santimetreye ulaştığını belirten Karaçalı Mahalle Muhtarı Ercan Karlıdağ, “Ekipler yoğun bir mesai harcıyorlar. Kar makinesi ve kepçeleri ile bizim için seferber oluyorlar. Kar yağınca hayvanları beslemede bayağı bir zorluk çekiyoruz. Kepçenin girmediği yerleri biz kürekle açıyoruz. Buda bizi yoruyor. Bu yıl ilk kar olmasına rağmen çok fazla yağdı” ifadelerini kullandı.

Yılın ilk karının köylerine düştüğünü aktaran Muhammet Korkut da, “Devletimiz bize çok yardım ediyor. Bütün yollarımızı açıyorlar her hangi bir sıkıntımız yok” diye konuştu.