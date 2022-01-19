Karla mücadele aralıksız sürdürüyor  

Elazığ İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, iki gündür devam eden kar yağışı dolayısıyla başlattığı karla mücadele çalışmalarını yoğun ve aralıksız bir şekilde devam ettiriyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı kar yağışı Elazığ’da 2 gündür etkisini sürdürüyor. Dün öğlen saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde 547 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde belediye ekipleri seferber olurken, kırsalda ise İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri seferber oldu. Karla Mücadele Ekipleri, bir yandan yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması yaparken diğer yandan da gelen ihbarlara göre ekipler yönlendirip yolda mahsur kalan araçları kurtarıyor. Yoğun kar yağışı dolayısıyla araçları yolda kalan vatandaşların yardımına yetişerek yolları açan Karla Mücadele Ekipleri, bazı vatandaşları ise evlerine kadar bıraktı.

Acil sağlık hizmetinin ihtiyaç olduğu yerleşim yerlerine 112 Sağlık ekiplerinin ulaşması için öncü olarak yol açma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, gerçekleştirdiği yol açma çalışması ile sağlık ekiplerinin hastalara rahatlıkla ulaşmasını sağladı. Yollarda mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişen ekipler, 7/24 aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.