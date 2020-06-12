Karga Elazığ depremin olacağını 15 dakika önce hissettirmiş

Esnafın iddialarına göre karga 24 Ocak’ta ilimizde meydana gelen depremden 15 dakika önce hareketleriyle depremi hissettirdiğini söyledi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde balıkçılık yapan Abdullah Özpelit'in, 8 yıl önce kediden kurtardığı kargayla kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor. Kedi sesi taklidi de yapan karga mahalleli tarafından da çok seviliyor.

Kargayı 8 yıl önce bir kedi avlamak üzereyken kurtardığını söyleyen Abdullah Özpelit (52), o yıldan bu yana kargayla arkadaş olduğunu aktardı. Özpelit, “Karga süper zeka, 8 senedir dükkanda bizimle beraber. Başımdan geçen bir olayı anlatıyorum. Elazığ depremi olmadan 15 dakika önce bu kuş bize hareketleri ve telaşıyla durumu bize bildirdi. Aradan geçen 15 dakika sonra televizyondan biz deprem olduğunu öğrendik’ dedi.