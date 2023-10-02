‘Kardeşlik İlaçtır’ konferansına yoğun ilgi

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Genç Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Siyer Vakfı Kurucu Genel Başkanı Muhammed Emin Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Kardeşlik İlaçtır’ konulu konferansa Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Genç Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Siyer Vakfı Kurucu Genel Başkanı Muhammed Emin Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Kardeşlik İlaçtır’ konulu konferansa Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda düzenlenen ‘Kardeşlik İlaçtır’ konulu konferansı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Genç Memur-Sen İl Başkan Vekili Recep Sacu, Sivil Toplum Kuruluşu ve Meslek Örgütlerinin Başkanları ile çok sayıda vatandaş izledi.Yeşilyurt Belediyesinin kültürel ve sosyal hizmetlerini içeren sinevizyon gösteriminden sonra konuşan Genç Memur-Sen İl Başkan Vekili Recep Sacu, Siyer Vakfı Kurucu Genel Başkanı Muhammed Emin Yıldırım’ı Malatya’da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederken, kültürel hizmetlere verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanılan büyük deprem felaketlerinden sonra önemi daha fazla anlaşılan kardeşlik duygularının toplumda daha fazla yer alması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.Konuşmasında kardeşlik anlayışının tam manasıyla hakim olduğu toplumların geleceğe daha umutla ve güvenle baktığını öne çıkartan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Alemlerin Efendisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumundan vefatına kadar olan süreci tüm ayrıntılarıyla inceleyip toplumun tüm kesimlerini bu yönde aydınlatan Siyer Vakfımızın Kurucu Genel Başkanı Muhammed Emin Yıldırım’ı ağırlamaktan öncelikle mutluluk duymaktayız. Özellikle genç neslin Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmesi için ciddi çaba sarf eden Muhammed Emin Yıldırım hocamızın çalışmalarını her zaman takdirle karşılıyoruz. Peygamber Efendimizin hayatı tüm insanlık için en güzel örnektir, O’nun hayatını kendi hayatımıza ne kadar tatbik edip uygularsak o kadar güzel bir ömür yaşamış oluruz. Dinimizin ve kadim medeniyetimizde kardeşlik olgusunun çok önemli bir yeri vardır. Yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra kardeşliğin, sevginin, paylaşmanın ve yardımseverliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olursak ancak tüm sorunların üstesinden gelebiliriz. Konferansımızın adı gibi kardeşlik en büyük ilaçtır. Konferansımıza yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim ile Peygamber Efendimizin hayatındaki kardeşlik anlayışı üzerine konuşan Siyer Vakfı Kurucu Genel Başkanı Muhammed Emin Yıldırım ise, toplumda yaşanılan sıkıntıların çözüm kaynağının kardeşlik olduğunu ifade etti.Müslümanlığın temelinde kardeşlik olduğunu dile getiren Siyer Vakfı Kurucu Genel Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, “Allah hepimize kardeş olun diye emrediyor. Peygamber Efendimiz ilk mescidin inşa edilmesinden sonra orada bulunan herkesi birbirine kardeş yaptı. Dinimizde kardeşliğin önemli ve özel bir yeri vardır. Kardeşlikte en esas olan şey tahammüldür. Peygamber Efendimizin bize öğrettiği gibi o kardeşlik hukukunu tam tesis edersek sevmeye başlayacağız, sevdikçe de biz daha güçlü olacağız. İlaç olan kardeşlik toplumdan çekildiğinde o toplum varlığını sürdüremez. Kardeşlik bizim varlık teminatımızdır, kardeşlik bizim ayakta ve hayatta kalabilmemizin en önemli vesilesidir. İslam toplumu kardeşlikle gerçek manada İslam toplumu olur ve kendisine yüklenen vazifeyi yerine getirebilir. Eğer bu yıkılırsa iki yakamız bir araya gelmez” diye konuştu.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konferansın ardından Siyer Vakfı Kurucu Genel Başkanı Muhammed Emin Yıldırım’a, Yeşilyurt Belediyesi tarafından basımı yapılan Gastronomi Kitabı ile kayısı paketi takdim ederken, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ise tablo hediyesinde bulundu.