Asayiş
Giriş Tarihi : 07-09-2020 21:27   Güncelleme : 07-09-2020 21:31

Kardeşini ve 2 yeğenini vurdu

Elazığ’da bir kişi evini basmaya geldiğini iddia ettiği kardeşi ve 2 yeğenini vurarak yaraladı.

Kardeşini ve 2 yeğenini vurdu

Elazığ’da bir şahıs, aralarındaki husumetten  dolayı evini basmaya geldiğini iddia ettiği  kardeşi ve 2 yeğenini  av tüfeği ile vurarak yaraladı. Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığından dolayı Cem Ş., ikametini basmaya geldiğini iddia ettiği kardeşi Ahmet,yengesi Hatice ve 2 yeğeninin üzerine  otomatik av tüfeği ile ateş etti.  Saçmalar Ahmet Ş. ve 2 oğluna isabet etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeşini ve yeğenlerini vuran  şahıs tüfeği ile karakola giderek teslim oldu. Yaralılardan ikisinin  hayati tehlikesinin olmadığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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