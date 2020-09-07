Kardeşini ve 2 yeğenini vurdu

Elazığ’da bir kişi evini basmaya geldiğini iddia ettiği kardeşi ve 2 yeğenini vurarak yaraladı.

Elazığ’da bir şahıs, aralarındaki husumetten dolayı evini basmaya geldiğini iddia ettiği kardeşi ve 2 yeğenini av tüfeği ile vurarak yaraladı. Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığından dolayı Cem Ş., ikametini basmaya geldiğini iddia ettiği kardeşi Ahmet,yengesi Hatice ve 2 yeğeninin üzerine otomatik av tüfeği ile ateş etti. Saçmalar Ahmet Ş. ve 2 oğluna isabet etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeşini ve yeğenlerini vuran şahıs tüfeği ile karakola giderek teslim oldu. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin olmadığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.