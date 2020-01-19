Kardeş katili adliyeye sevk edildi  

Elazığ'da üvey ağabeyini tüfekle vurarak öldürmekten gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 94. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi.S.S. (39), tüfekle üvey ağabeyi Paşa S'nin (61) evine giderek kapıyı çaldı. Ailesi İstanbul'da olduğu için evde yalnız bulunan Paşa S. kapıyı açtı. Bu sırada tüfeği doğrultan S.S., ağabeyini vurarak kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Paşa S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında ağabeyin cansız bedeni cenaze aracı ile Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelinin kimliğini güvenlik kamerası görüntülerinden tespit eden polis, yaya olarak kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Emniyette ifadesi alınan zanlı bugün adliyeye sevk edildi. Cinayetin nedeni bilinmezken, şahsın psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.