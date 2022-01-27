Elazığ’ın Arıcak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 evin çatısı çöktü. Arıcak ilçesine bağlı Erbağı ve Yoğunbilek köylerinde üç evin çatısı, yoğun kar birikintisi nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar kar birikintilerini temizleyip çatıları onarmaya başladı.
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Giriş Tarihi : 27-01-2022 12:54 Güncelleme : 27-01-2022 12:54
Kardan üç evin çatısı çöktü
Elazığ’da kar yağışı yaklaşık 10 gündür etkisini sürdürürken, çatılar biriken karın ağırlığına dayamayarak çöktü.