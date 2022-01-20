Ülke genelinde kar yağışı etkisini gösterirken Elazığ'da vatandaşlar kardan hünerlerini sergileme fırsatı buldu. Kimi vatandaşlar ev yapıp içinde vakit geçirirken, bazıları da 2 minareli cami yaptı. Yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikte camiyi tamamlayan 2 arkadaş, daha sonra girişine de ahşap kapı yerleştirdi. Minareye Türk bayrağı da asılırken, kardan cami görenlerin ilgisini çekti.
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Giriş Tarihi : 20-01-2022 12:58 Güncelleme : 20-01-2022 12:58
Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler
Elazığ'da bir grup arkadaş, bir parkta kardan ilginç bir çalışmaya imza attı. Kardan 2 minareli cami yapan arkadaşlar minarelere de ay yıldız yerleştirdiler.