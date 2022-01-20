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Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler

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Kardan cami yapıp minaresine ay yıldız yerleştirdiler

Elazığ'da bir grup arkadaş, bir parkta kardan ilginç bir çalışmaya imza attı. Kardan 2 minareli cami yapan arkadaşlar minarelere de ay yıldız yerleştirdiler.