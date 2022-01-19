Kardan adam yaparken hünerlerini sergilediler 

Elazığ’da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar yaptıkları kardan adamlarla yeteneklerini konuşturdu.

Vatandaşın uzun süre beklediği kar yağışı geçtiğimiz gün etkisini göstermeye başladı. Elazığ’da 2 gündür süren kar yağışı sonrası kentin birçok noktasında vatandaşlar kardan adam yaptı. Vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öte yandan kar yağışı, Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölü'nde de görsel şölen sundu.