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Giriş Tarihi : 07-12-2019 23:42

Karda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Baskil ilçesinde birçok köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Karda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar nedeniyle çadırda mahsur kalan 40 orman işçisi, ekiplerin mücadelesiyle kurtarıldı.İlçeye bağlı Sarıtaş köyünde ormanlık alanda çalışan 40 orman işçisi de kar nedeniyle çadırda mahsur kaldı. Bunun üzerine valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmasıyla yol açılarak mahsur kalan işçi ve aileleri kurtarıldı.

Kurtarma çalışmasını katılan Sakabaşı Köyü Muhtarı Çetin Tekkuş, “Dün akşamdan beri köyümüzde etkili olan kar yağışı nedeniyle köyümüzün yüksek kesimlerinde meşe ağacından kömür yapan işçilerimiz mahsur kaldı.Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerimiz yoğun bir çalışma ile çok şükür mahsur kalan işçilerimizi kurtardı. Emeği geçen herkese ve yoğun bir çalışma gerçekleştiren İl Özel İdaresi ekiplerine çok teşekkür ederim” dedi.

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