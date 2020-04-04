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Giriş Tarihi : 04-04-2020 22:20

Karantinaya alınan binalar ilaçlandı

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından yeni Korona virüs salgınına karşı önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Karantinaya alınan binalar ilaçlandı

Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında, pozitif vaka tespiti nedeniyle Valilik kararıyla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından karantinaya alınan 3 apartman ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında, pozitif vaka tespiti nedeniyle Valilik kararıyla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Sürsürü, Kırklar ve Cumhuriyet Mahallelerinde karantinaya alınan 3 apartman ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Ekipler dezenfeksiyon çalışmasının ardından Korono virüsle mücadelede alınacak tedbirler ve kişisel hijyen konusunda vatandaşları bilgilendirdi. 

Öte yandan Elazığ Valiliği’nce Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan Gazi, Hürriyet, Vali Fahri Bey Caddesi ve Bosna Hersek Bulvarı’nda da dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

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