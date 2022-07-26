Karaman ve Karakaya ailelerinin mutlu günü

İş insanı Tuncay Karaman’ın oğlu İshak Ömer Karaman, hayatını Helin Karakaya birleştirdi.

İlimizin tanınmış muhasebecilerinden ve iş insanı Tuncay Karaman’ın oğlu İshak Ömer Karaman Helin Karakaya dünya evine girdi.

Düğün törenine Bürokratlar, Belediye Başkanları, iş adamları, sivil toplum temsilcileri ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Genç çifttin nikahını Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kıyarken, nikah şahitleri arasında MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver’de yer aldı.

Davetlilerin gönüllerince eğlendiği düğünde damat İshak Ömer Karaman’da sanatçıların söylediği şarkılara eşlik etmesi davetliler tarafından büyük alkış aldı.

Düğün sonrası açıklamalarda bulunan iş insanı Tuncay Karaman, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ederek “Bugün ailecek mutlu bir gün yaşıyoruz oğlumuz İshak Ömer ve kızımız Helin’in düğün törenlerini gerçekleştiriyoruz. Davetimize icabet eden misafirlerimize ve çeşitli nedenlerle düğünüze katılamayan ama bizlere ulaşarak mutluluğumuza ortak olan dostlarımıza çok teşekkür ederim. Oğluma ve kızıma mutluluklar diliyorum” dedi.