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Giriş Tarihi : 20-12-2019 12:59

Karakoçan'da toplantı

ADEM faaliyetlerinin değerlendirilmesi kapsamında Karakoçan Aile ve Danışma Merkezi ev sahipliğinde 2019 yılı 2. 6 aylık Faaliyet Değerlendirme ve Tecrübe Paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi.

Karakoçan'da toplantı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Aile Destek Merkezleri (ADEM) toplantısı yapıldı.  

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt , Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezi  Müdürü Ümit Özpolat, Elazığ SHM Müdür Yardımcısı Ali Sait Çeçen, 3  ilçenin SYDV müdürleri ve ADEM koordinatörleri katıldı. Toplantıda, Elazığ  ile birlikte Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde hizmet  veren ADEM kurslardaki katılımcıların sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik faaliyetler düzenlendiği aktarıldı.Mevcut kurs faaliyetlerinin yanı sıra kurslardan faydalanan annelerin çocuklarına yönelik kreş,aile ve bireylerin sorun çözme bilgi, becerilerinin arttırılması yönünde geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de verildiği kaydedildi.

Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren merkezlerin önemine değinen İl Müdürü Suat Kenç "Merkez kadınların psiko-sosyal, sosyokültürel, meslek ve kişisel yönden gelişimleri ile sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik faaliyetler düzenlenmektedir. Mevcut faaliyetler yanı sıra aile ve bireylerin sorun çözme bilgi ve becerilerin arttırılması yönünde eğitici , geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de yürütülmektedir. ADEM bünyesinde faaliyet gösteren kurslara katılan vatandaşlarımızın toplumsal hayata uyumun sağlanmasını  milli, manevi ve moral değerler arttırmaya ve yaşatmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaları da desteklenmektedir"dedi.     

ETİKETLER: karakoçan toplantı adem adem toplantı suat kenç
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