Karakoçan’da İlk Öğretim Haftası Kutlandı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde İlk Öğretim Haftası kutlandı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde İlk Öğretim Haftası kutlandı.Nuri Özaltın İlkokulu bahçesinde yapılan etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Kutlama programında açılış konuşması yapan Nuri Özaltın İlk Okulu Müdürü Murat Boy, ’’Heykeltıraş mermere ne ise öğretmen de çocuğa odur. Bu sözden hareketle ben de diyorum ki sizler, öğrencilerimizin önce yüreğine, sonra aklına dokunan, okulu ve okumayı sevdiren bir rehbersiniz. Özverili çalışmalarınızla onları bilgi, beceri ve değerlerle donatacağınıza inancım tamdır. Bu zor fakat kutsal görevinizde hepinize başarılar diliyorum. Bugün, çocuklarınızı okulla buluşturmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımızdır. Mevlana’nın dediği gibi ’Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir.’ Sizlerle bizlerin paylaştığı aynı duygu çocuklarımızı güzel bir geleceğe hazırlamaktır. Bizlere emanet ettiğiniz yavrularınızı hayata beraberce hazırlayacağız. Eğitim öğretim sürecinde sizlerin de desteklerinizi yanımızda görmekten mutluluk duyarız’’ dedi.Kutlama programı öğrencilerin şiir okuması ile son buldu.