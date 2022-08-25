Karakoçan’da ilçesinde su ve kanal hizmetleri çalışmaları devam ediyor

Elazığ İl Özel İdaresi köylerde bir yandan içme suyu ve kanalizasyon hattı gibi alt yapı çalışmalarını devam ettirirken bir yandan da yapımı tamamlanan projeleri hizmete açıyor.

Şehir genelinde yeni yol açma, yol bakım ve onarım, asfaltlama gibi alt yapı çalışmalarının yanında içme ve sulama suyu projeleri ile kanalizasyon hattı çalışmalarını devam ettiren Elazığ İl Özel İdaresi yapımı tamamlanan projeleri de bir bir hizmete sunuyor.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 2022 yılı yatırım programı kapsamında çalışmalarına başlanılan Karakoçan Okçular Köyü ve Koçan mezrasında kanalizasyon tesisi gerçekleştirilen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Karakoçan Kızılca, Çayırgülü, Bardaklı, Bulgurcuk, Bazlama ve Beydere köylerinde ise içme suyu depolarına bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Elazığ İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Merkez Karakoçan Okçular Köyü ve Koçan mezrasında toplamda 8660 metre kanalizasyon boru hattı ve 1000 kişilik fosseptik yapımına ise devam ediyor. Karakoçan Okcular köyü Kanalizasyon hattı projesi 1.215.000 TL ihale bedeline sahip.

Elazığ İl Özel İdaresi’nden gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili yapılan açıklamada şehirin birçok noktasında farklı hizmet alanlarında önemli projelerin hayata geçirilmesi için aralıksız bir şekilde çalışma gerçekleştirdiği belirtilerek; “Elazığ İl Özel İdaresi alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için yoğun bir tempoyla hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Bir yandan köy yolları BSK asfaltlama çalışmaları ile buluşturulurken bir yandan köylerimiz de içme ve tarımsal sulama projeleri hayata geçirilmektedir. Köylerimiz de devam eden çalışmalar arasında kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları da bulunmaktadır. Yapımı tamamlayan projeler hemen halımızın hizmetine sunulmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalar ile insanlarımız daha yüksek yaşam standartlarına kavuşmaktadır” denildi.