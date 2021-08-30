Karakoçan İHH’dan öğrencilere motivasyon şenliği

İHH Karakoçan Şubesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Kovancılar ve Karakoçan'da bulunan yetim çocuklarına yönelik motivasyon şenliği düzenledi.

Çocukların doyasıya eğlendiği programda geleneksel çocuk oyunları, palyaço, yüz boyama, lunapark eğlencesi, yemek ikramları yapıldı.

Ailelerin ve çocukların güler yüzle ayrıldığı programa, Elazığ Genç İHH ve Yetim Birimi ile Kovancılar İHH Şubesi katılım gösterdi.

Karakoçan İHH temsilcisi Muhammed Talha Taş etkilikle ilgili yaptığı değerlendirmede “Programımıza toplamda 30 yetim ailemiz ve 50 yetim çocuğumuz katıldı. Yetimlerin bize Allah'ın emanetleri olduğu bilinciyle yaptığımız çalışmamızda çocuklarımıza eğitim yılı öncesinde derslerine hazırlık olması amacıyla hayatlarında unutamayacakları bir gün yaşatmak istedik. Doyasıya eğlenen çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm bizim için umut oldu" ifadelerini kullandı.Program sonunda yetimlere çeşitli hediyeler verildi.