Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta ikinci yarı öncesi ara transfer dönemini hareketli geçiren Elazığ Karakoçan FK, gelecek vadeden 3 genç futbolcuyu da renklerine bağladı. Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de genç isimlerine bünyesine kazandıran mavi-beyazlı camia bu kapsamda Alanyaspor’dan 19 yaşındaki stoper Arif Boynuuzun, Altınordu’dan 19 yaşındaki ön libero Ahmet Fatih Uzun ve Tokatspor’dan 20 yaşındaki sağ bek Mustafa Gökay Eğer’i kadrosuna kattı.
Spor
Giriş Tarihi : 20-01-2021 11:52 Güncelleme : 20-01-2021 11:52
Karakoçan FK’ya gençlik aşısı
Elazığ Karakoçan FK, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de gelecek vadeden 3 futbolcuyu renklerine bağladı.