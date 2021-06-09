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  • Karakoçan FK Eren Yılmaz'ı kadrosun kattı 
Spor
Giriş Tarihi : 09-06-2021 16:09   Güncelleme : 09-06-2021 16:10

Karakoçan FK Eren Yılmaz'ı kadrosun kattı 

Elazığ Karakoçan FK, Çarşambaspor’dan kaleci Eren Yılmaz ile bir yıllık anlaşmaya vardı.  

Karakoçan FK Eren Yılmaz'ı kadrosun kattı 

Misli.com 3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK, dış transferde üçüncü imzasını attırdı. Daha önce Cizrespor’dan Ekrem Sütçü ve  Ağrı 1970 Spor’dan Cuma Ali Üzüm’ü renklerine bağlayan mavi-beyazlılar, son olarak Çarşambaspor’da görev yapan kaleci Eren Yılmaz’la bir yıllık anlaşma sağladı. 

Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; “Kulübümüz son olarak Çarşambaspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Eren Yılmaz ile sözleşme imzalamıştır. Eren Yılmaz’a kulübümüze hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

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