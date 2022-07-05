Karaciğer kanseri hasta başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu 

Elazığ’da karaciğer kanseri hasta, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğine karın ve sırt ağrısı şikayetleri ile müracaat eden 50 yaşındaki hastada, yapılan tetkikler neticesinde karaciğer tümörü tespit edildi. Yapılan ileri tetkik ve incelemeler sonucunda tümörün karaciğer kanseri olduğu saptandı. Hasta yapılan başarılı tümör cerrahisi ile sağlığına kavuştu.

Operasyon hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Kliniği Opr. Dr. Abdullah Kut, “Hastamız kliniğimize karın bölgesindeki ağrı şikâyetleri ile müracaat etti. Hastamızı değerlendirdik ve tetkikler neticesinde karaciğerinde kanser olduğunu tespit ettik. Multidisipliner tedavi anlayışı dâhilinde, ilgili branşlarla birlikte konseyde hastamızı görüştük ve ameliyat edilmesi gerektiğine karar verdik. Yaptığımız başarılı bir tümör cerrahisi ameliyatı sonrasında hastamızı şifa ile taburcu ettik. Bizlere her ameliyatta büyük destek sağlayan, anestezi ekiplerimize, klinik ekiplerimize teşekkür ederim” dedi.