Karaçalı çeşmelerinde su kesintisi yaşanacak

Elazığ Belediyesi, şehir genelinde bulunan karaçalı suyu çeşmelerinde 3 gün boyunca su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Sivrice ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında yaşanan göçük nedeniyle Karaçalı suyu boru hattı patlayarak askıda kalmıştır. Bölgede taş duvar imalatının başlaması sebebiyle boru hatlarının deplase edilme imkânı bulunmamaktadır. Yaşanan bu arızadan dolayı şehir genelinde bulunan karaçalı sebil çeşmelerinde 3 gün boyunca su kesintisi yaşanacaktır. Taş duvar imalatının karaçalı suyu boru hattı seviyesine gelmesine müteakip arıza giderilerek Perşembe gününden itibaren karaçalı sebil çeşmelerinden su verilmeye başlanacaktır.” ifadelerine yer verildi.