Karacadağ’ın arkasında kimler var!

8 ay önce seçim çalışmalarına başlayan Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, Elazığ’da seçim anlayışına farklılık getirdi.

Çoğu muhalefet partilerinin seçim irtibat bürosu açmadığı Elazığ’da, aday adayı olarak ilimizde ilk defa seçim irtibat bürosu açan Mehmet Karacadağ, günün her saatinde vatandaşları ağırlıyor.

Partilerin aday adaylarının belirledikten sonra açılan seçim koordinasyon merkezlerinde kalabalık bulamazken, Karacadağ’ın aday adayı olarak bu kadar vatandaşı nasıl topluyor sorusu siyasi kulislerin sorduğu sorulardan birisi…



Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerde aday adaylarının sahaya çıkmaktan çekinirken 8 ay önce ben adayım ve buradayım diyen Karacadağ, siyasi kulislerde konuşulan bir diğer soruda; “Bunun arkasında kimler var” söylemi…

Karacadağ çalışmalarına bakıldığında ve bu kadar yoğun sevgi seline bakıldığında bunun cevabı çok basit Mehmet Karacadağ’ın arkasında; Maden, Alacakaya, Arıcak Sivrice, STK’lar, Muhtarlar, Kanaat önderleri ve binlerce vatandaş var…



Seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlarla toplantılarına devam eden Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, son toplantısında muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve yüzlerce vatandaşı ağırladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, yine önemli açıklamalarda bulundu.



“YOLUMUZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Milletvekili Aday Adayı İş İnsanı Mehmet Karacadağ, MASSAD bölgesinin kanayan yarasını çözeceklerini söyledi. Karacadağ, “Son virajda sizlerden aldığımız güçle yolumuza hiç hız kesmeden hiçbir şekilde geri adım atmadan devam ediyoruz. Bu süreçte sizin de desteğinizle bölgemizin yıllardır kanayan yarasını kangren olmuş yarasını bu süreçte çözeceğiz” dedi.

“SİYASİ ÇALIŞMAMIZ EN ÜST SEVİYEDE”

Karacadağ, “Her girdiğimiz ortamda bölge olarak geldik biz çalışmamızı bölge üzerinden yaptık ama yapacağımız siyasi çalışmanın Elâzığ genelinde yapılan bugüne kadar bütün siyasi çalışmaların üst noktasında yapıp gerçekten kendimizi onlara kabullendirmemiz ve belirli bir başarıya kendi tırnaklarımızla kazıyarak hiç kimsenin egemenliği altında olarak değil kendi başarımızla gelmenin mücadelesindeyiz. Şansımızın olmasının çok büyük bir önemi yok ekside kaldığımız bu siyasi duruşun birileri tarafından bizden daha iyi yapabilecek herhangi bir arkadaşımızın masaya yumruğunu vurabilecek bütün Elazığ’ın siyasetinde söz ettirebilecek ve İstanbul’da, Ankara’da Türkiye’nin her noktasında Elazığ’ın ismini en önde taşıyabilecek arkadaşlar arıyoruz. Eğer bizden daha iyi yapabilecek bölgemizden böyle biri olursa ben yaptığımız bu çalışmanın hepsini kendisine bırakıp yanında savaşmaya hazır olduğumu ilk gün söyledim bugün de tekrarlıyorum. Bölgemiz adına hangi siyasi partiden olursa olsun biz yer alamazsak bizim kırmızı çizgilerimiz haricinde hangi siyasi partiden olursa olsun eğer yer bulabilecek, seçilebilecek bir noktadan hangi arkadaşımız gelirse maddi manevi bütün imkanları kullanarak onun yanında bu mücadeleye devam edeceğime söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

“SİYASET CESARET İŞİ”

Karacadağ, yolun sonunu görmeden mücadeleyi bırakmayacaklarının mesajını verdi. Karacadağ, “Çalışmayı yapıyoruz bazı büyüklerimize bunları arz ettiğimiz zaman birilerin koltuğundan birileri siyasi geleceğinden birileri oturduğu makamdan olurum korkusuyla geri adım atıyor. Şunu bilin ki kim durursa dursun, kim geri adım atarsa atsın ben başladığım yolun sonunu görmeden bu mücadeleyi bırakmayacağım” dedi.