Karacadağ’dan yoğun tempo

Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Elazığ merkezde seçim çalışmalarının yayında ilçe ziyaretlerine devam eden Mehmet Karacadağ, ilçelerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.



Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, Yenimahale, Sarayatik ve Sanayi Mahallerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret ettiği Mahalleler hakkında muhtarlardan bilgi alan Karacadağ, muhtarlara ve vatandaşlara kendisi ve projeleri hakkında bilgiler verdi.



Elazığ Merkez ziyaretleri yanı sıra ilçe ziyaretlerine aralıksız şekilde devam Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, Maden ilçesini ziyaret etti.

Madenli vatandaşlarla bir araya gelen Karacadağ, ilçede bulunan okulları ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.



Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, ayrınca seçim ofisinde; Maden Belediye Başkanı Yavuz Orhan, MASSAD Kurucu Başkanı Fethi Ahmet Gel, Gençlik 23 Taraftar Grubu ve Maden İlçesi muhtarları ağırladı.

“MUHTARLARIMIZLA SÜREKLİ İSTİŞARE İÇİNDE OLACAĞIZ”

Ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulunan Aday Adayı Mehmet Karacadağ, Vatandaşlarla sürekli olarak iç içeyiz diyerek “Ziyaretlerimiz kapsamında 3 mahallemizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın ilgisinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Mahalle muhtarlarımızdan mahallerimizin sorunları hakkında bilgiler aldık. Bizlere görev nasip edilirse muhtarlarımızla sürekli istişare içinde olacağız. Kısa süre önce açtığımız seçim ofisinde vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Protokolümüz bizleri ziyaret ediyorlar. Bizleri yalnız bırakmayan ve destek olanlardan Allah razı olsun. Tüm vatandaşlarımızı seçim ofisimize bekliyoruz. Bizler, Elazığ’ımızı çok seviyoruz. Elazığ’ımız için elimizden geleni yapmaya hazırız”

“KARACADAĞ’DAN ÖĞRENCİLERE HEDİYE KİTAP”

Maden ziyareti hakkında bilgiler veren Mehmet Karacadağ; “İlçe ziyaretleri kapsamında kendi ilçem olan Maden’i ziyaret ettik. Hemşehrilerimin sıcak karşılamalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Maden ziyaretimizde okullarımızı ziyaret ederek öğretmenlerimize öğrencilerimize eğitim ve öğretimlerinde başarılar diledik. Okul ziyaretlerimizde okul yıllarımıza geri döndük. Geleceğimiz olan çocuklarımızın her zaman yanında olmalıyız” dedi.

Aday Adayı Mehmet Karacadağ, okul ziyaretlerinde tüm öğrencilere kitap hediye etti.

