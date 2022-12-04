Karacadağ sahada!

Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, vatandaşlarla bir arada olmaya devam ediyor.

Seçim çalışmalarına sekiz ay önce başlayan Karacadağ, köy ziyaretleri, mahalle ziyaretleri ve vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında oluyor.

Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, Aksaray Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal’ı ziyaret etti.

Daha sonra Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ Aksaray Spor kulübü sporcuları ile bir araya geldi.

“SPORCULARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, Spora çok önem verdiklerini ifade ederek “Her zaman sporcuların yanında olacaklarını söyledi.

Mehmet Karacadağ, “Seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Bugünde Aksaray Mahallemizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal’dan mahallemizin taleplerini dinledik ve notlarımızı aldık. Daha sonra Aksaray Spor kulübü sporcuları bir araya geldik. Sporu çok önemsiyorum. Spora desteğimiz her zaman olacak” dedi.