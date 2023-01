Karacadağ: ‘Ne ekersen onu biçersin’

Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, yoğun bir şekilde seçim çalışmalarını sürdürürken, “Biz, her zaman onu söylüyoruz, ne ekersen onu biçersin. Ben bu yaşıma kadar gerek İstanbul’da gerek Elazığ’da çevremdeki insanlara destek oldum ve ilgilendim. Biz, o zaman ektik şimdi ise ektiğimizi biçiyoruz” dedi.

Aylar öncesinde seçim çalışmalarına devam eden Karacadağ, Açtığı seçim irtibat ofisinde günde yüzlerce vatandaşla bir araya geliyor.



“ÇALIŞMALARIMIZIN VERİMİNİ ALMAYA BAŞLADIK”

Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, “Yaklaşık olarak 1 yıldır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın verimini almaya başladık. Bölge çalışmalarını bitirdik ilimizin genelinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Artık seçimde kendini hissettirmeye başladı”

“BİZ, SÖYLEDİĞİMİZ HER ŞEYİN ARKASINDAYIZ”

Massad Bölgesinin 68 yıldır kanayan bir yarasının olduğunu belirten Mehmet Karacadağ; “68 yıldır bölgemizde, seçilebilir bir aday olmadı. Bizde, bu söylemlerle yola çıktık. Nasip olursa bu süreçte bunu kırmak istiyoruz. Biz, söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Biz, Ak Parti Milletvekili Aday Adayıyız biz partimizden vaz geçmeyiz. Cumhurbaşkanımızdan asla vaz geçmeyiz. Ama şu var, biz yer bulamazsak ve partimizden seçilebilecek bir adayımız olmasa diğer partilerde bölgemizde seçilecek bir yerde aday olursa şahsımız olmasa da hiçbir şekilde çevremizin de dahil bu adaya desteği konusunda önüne geçmeyiz”

“BEN HER ZAMAN VATANDAŞLARIMIZA DESTEK OLDUM”

Karacadağ; “Vatandaşlarımız kendi yanında olan beraber ekmeğini, suyunu bölüşebilecek ve dertlerini paylaşabilecek, rahatlıkla ulaşabilecek vekil istiyor. Vatandaşlarımız, başka bir şey istemiyor. Biz, her zaman onu söylüyoruz ne ekersen onu biçersin. Ben bu yaşıma kadar gerek İstanbul’da gerek Elazığ’da çevremdeki insanlara destek oldum ve ilgilendim. Biz o zaman ektik şimdi ise ektiğimi biçiyoruz. Biz, aday adaylarını çıkmasını bekliyoruz. Çünkü şuanda partimizde tek biz varız. Partimizde yine ciddi bir aday adayı bekliyoruz. Bölgemizde de aday olacak arkadaşlar var. Ben tüm aday adayı arkadaşlara başarılar diliyorum”

“BİZLERE KARŞI ÇATLAK SESLER VAR”

Karacadağ; “Yıllardır biz eğitime destek veriyoruz. Ama bazen çatlak sesler duyuyoruz. Yapılan yorumlar ve yazılan haberler var. Bizi tanımayan arkadaşlar var. Onlara söylüyoruz bizi gelin bir tanıyın ondan sonra yorumlarınızı yapın. Haber yapıyorlar ama önce bir tanıyın yapın. Bizlere karşı çatlak sesler çıkarıyorlar tabi biz bunları bekliyorduk. Ama biz bazı şeyleri kaldıracak insanlar değiliz. Ben, yıllardır eğitime ve tüm vatandaşlarımıza gücümün yettiği kadar destek veriyorum. Hiç bir zaman devlet desteğini arkama almadım.25 yıldır siyasetin içindeyim. Hiç kimse gelip devletin desteğini alarak bir şey yaptı diyemez. Allah’a şükür kendi gücümüzle vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz”

“TÜM İLİMİZİN VEKİLİ OLMAYA GELİYORUZ”

Çalışmalarına Maden, Alacakaya, Arıcak ve Sivrice bölgesinde başlattıklarını ifade eden Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, “İnsanlar önce kendi çevresine tanıtmadıktan sonra dışardan bir güç alamazsınız. Ben kendi çevreme kendimi anlattım ve güçlerini yanlarıma aldım. Benim çevrem; Maden, Alacakaya, Arıcak ve Sivrice bölgesi onların gücümü yanıma aldıktan sonra bu halka halka diğer ilçelere yayılacak. Biz tüm ilimizin vekili olmaya geliyoruz. Bazıları sadece o bölgeye lansa etmeye çalışıyor ama biz tüm ilçelerimize hizmet etmek için bu yola çıktık.Biz tüm ilçelerin sorunlarını çözmeye geliyoruz” dedi.