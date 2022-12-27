Karacadağ günde 100’lerce kişi ağırlıyor

Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, açtığı seçim bürosunda günde yüzlerce vatandaşı ağırlıyor…

2023 yılı Haziran ayında yapılacak Milletvekili seçimlerine aylar öncesinde başlayan Mehmet Karacadağ, seçim çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.



KARACADAĞ’A YOĞUN İLGİ

Seçim çalışmalarına başladığı günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ; köy, mahalle ve ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Ülkemizin tanınmış işadamlarından olan Karacadağ, seçim ziyaretlerinde yoğun ilgi görürken Televizyon ve YOUTUBE kanallarında yayınlanan siyaset programlarına katılarak projeleri hakkında bilgiler veriyor.

Vatandaşların yaşadığı sorunlara kayıtsız kalmayan Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, vatandaşların sorunlarını not alarak gerekli kurumlarla görüşmeler yapıyor.



SEÇİM BÜROSUNDA YOĞUN KATILIM

8 ay önce seçim çalışmalarına başlayan Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, kısa süre önce açtığı seçim bürosunda günde yüzlerce vatandaşı ağırlıyor.

Sabah erken saatlerde açılan ve gecenin geç saatlerine kadar açık olan seçim irtibat bürosunda vatandaşları ağırlayan Karacadağ, vatandaşlarla sürekli istişare içinde…

Katıldığı programda milletvekili olması durumda seçim bürosunun sürekli açık olacağını belirten Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, “Vatandaşlarımız Ankara’ya gelmeyecek biz onlara geleceğiz” ifadelerini kullanıyor.

Haziran ayında yapılacak seçimlerinde, vatandaşlarla iç içe olması Karacadağ’ı bir adım öne taşıyacağı şimdiden görünürken seçim yaklaştıkça seçim çalışmalarına hız vereceği görünüyor.