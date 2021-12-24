Karabalık AVM kimin hedefinde?

İlimizde son yıllarda zincir marketlerden daha uygun ve kaliteli ürün satan bir firma hakkında ortaya atılan iddianın gerçek olmadığı, bazı çevrelerin bu firmayı kamuoyu önünde zor durumda bırakıp ticari itibar suikastı yapmak için bu tür iddiaları ortaya attıkları ifade ediliyor.

Tek şube ile başlayan ve bugün şehrin değişik noktalarında birçok şubesi olan Karabalık AVM’nin stokçuluk yaptığı ve bu sebeple sahibi Eşref Karabalık’ın gözaltına alındığına dair iddia ve dedikodular ile ilgili açıklama yapan, kurum yetkilileri, böyle bir durumun söz konusu olmadığını,31 yıllık ticari hayatları boyunca dürüst çalıştıklarını, stokçuluk asla yapmadıklarını, bu süreçte depolarında bulunan her bir ürünün tüm şubelerinde bol miktarda bulundurulduğunu ifade ettiler.

Şirket sahibi Eşref Karabalık’ın her zaman bulunduğu Yeşilkent şubesinde işinin başında ve halka en iyi ürünü en ucuza sunma gayretinde olduğunu ifade eden şirket yetkilileri, istenildiği takdirde Eşref Karabalık’ın ziyaret edilerek bir çayının içilebileceğini dile getirdiler.

Gerçek olmayan bu iddiayı ortaya atanların, bu firma ile rekabet edemeyen ve halka daha pahalı ürün satan çevreler olabileceğini ifade eden vatandaşlar, bünyesinde yüzlerce eleman çalıştıran ve yerli bir AVM zinciri olan Karabalık AVM’nin bu tür algı oyunlarıyla yıpratılma gayretlerinin, yerli iş insanlarının azmini ve yeni yatırım düşüncelerini olumsuz etkileyebileceğini dile getirdiler.