Tunceli
Giriş Tarihi : 09-01-2021 21:22   Güncelleme : 09-01-2021 21:22

Kar yağmayınca onları da uyku tutmadı

Son yılların en kurak mevsimlerden birini yaşıyor.

Kar yağmayınca onları da uyku tutmadı

Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Tunceli’de, normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.  Tunceli, son yılların en kurak mevsimlerden birini  yaşıyor. Uzun süredir yağış olmayan kentte normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı Pülümür Vadisi’nde yiyecek ararken görüntülendi.

Vatandaşlardan  Gökhan Duman tarafından cep telefonuyla görüntülenen ayı ailesi, vadide bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

ETİKETLER: tunceli haber tunceli haberleri tunceli ayı