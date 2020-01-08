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Giriş Tarihi : 08-01-2020 10:27

Kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi

Meteoroloji'inin 2 gündür uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ'da belirli noktalarda etkili olmaya başladı.

Kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi

Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi şehirler arası yollarda ulaşımı durma noktasına getirirken, sürücülerin yola çıkmaması uyarısı yapıldı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle Diyarbakır yolunda Sivrice ilçesinden itibaren ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Malatya yolunda ise Hankendi'den itibaren ulaşımın durma noktasına geldiği bildirildi.

Emniyet ve Jandarma birimleri güzergahta her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması  için çalışma yapmaya başladı. Öte yandan sürücülerin yola çıkmaması istendi. 

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