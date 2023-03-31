Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ genelinde kendini gösterdi. Özellikle Elazığ-Malatya karayolunda etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Kimi sürücü zincir takarak devam edebilirken, kimisi de geri döndü. Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 31-03-2023 10:39
Kar yağışı sonrası araçlar yolda kaldı
Elazığ-Malatya karayolunda, etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, yolda kaldı.
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