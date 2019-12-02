Kar yağışı komşu şehirde etkili oldu

Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışı Tunceli’nin yüksek kesimlerinde etkili olurken, ekiplerin gece başladığı karla mücadele çalışmasına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Özellikle Pülümür ve Ovacık İlçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Zaman zaman kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar da yaşadı. Gece saatlerinden itibaren valilik koordinesinde karayolları ve il özel idaresine bağlı ekipler, karla mücadele çalışması yürütmeye başladı. Öte yandan, kar yağışı sonrasında don olayına karşı sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıldığı bildirildi.