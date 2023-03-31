Elazığ'ın bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu tarihi mahallede yerler beyaza büründü. Mart ayında kar yağışını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, yetkililer mahalle girişi ve köylerdeki vatandaşları uyararak dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 31-03-2023 09:10
Kar yağışı Harput'ta etkili oldu
Elazığ'ın bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde mart ayında kar yağışı etkili oldu.
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