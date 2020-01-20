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Giriş Tarihi : 20-01-2020 11:20

Kar yağışı Elazığ’da etkili oldu

Kar yağışı köy yollarını kapadı.

Kar yağışı Elazığ’da etkili oldu

Elazığ'da gece yarısı etkili olan kar yağışı kent genelinde 73 köy yolunu kapatırken, şehir merkezinin belirli bölgeleri de beyaza büründü.   Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'da gece yarısı etkili oldu. Gece boyunca yağan kar nedeniyle kent merkezinde yüksek rakımlı bölgelerde kalan mahalleler beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 15, ilçelerden Sivrice'de 15, Maden'de 25, Baskil'de 3, Ağın'da 6 ve Keban'da 9 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazır bekletilen karla mücadele ekiplerini kapalı köy yollarını açmak için çalışmaya başladığı bildirildi.

Yağış uyarısı devam ediyor Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman’da karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı uyarısını yenilerken,  Tunceli ve Bingöl için de yağışların sadece kar şeklinde beklendiği bildirildi. Açıklamada:" Bölgemizde havanın çok bulutlu, aralıklı hafif yağmur yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir “denildi.

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