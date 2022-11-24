Kar maskeli hırsızlar yakalandı   

Elazığ’da girdikleri lisenin kantinini adeta talan eden kar maskeli 5 şüpheli yakalandı.

Olay, dün Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan Fırat Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli hırsızlar camı kırarak kantine girdi. Kantin kasasındaki bozuk paraları alan hırsızlar, ardından buldukları çöp poşetine ne varsa doldurdu. Neredeyse tüm yiyecekleri alan hırsızlar, daha sonra müdür odasındaki bilgisayar ve televizyonu da çaldı. Kantinin soyulma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sabah okula gelen görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Okulda inceleme yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, içeride 3 ve dışarıda 2 olmak üzere toplam 5 şüpheli tespit etti. Kimlikleri tespit edilerek yakalanan şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.