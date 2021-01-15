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Giriş Tarihi : 15-01-2021 12:12   Güncelleme : 15-01-2021 12:12

Kar köy yollarını ulaşıma kapattı  

Kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Kar köy yollarını ulaşıma kapattı  

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 38  köy yolu ulaşıma kapandı.  Meteorolojinin uyardığı kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde etkili oldu. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte ilçelerden Sivrice ve  Maden'de 10'ar, Karakoçan ile Palu da 4'er , Kovancılar'da 7 ve  Baskil ilçesinde 3 olmak üzere toplam 38  köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler çalışmalara başladı.

Öteyandan meteoroloji, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman genelinde öğlen saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.

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