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Kar kalınlığı insan boyuna yaklaştı

Güncel

Kar kalınlığı insan boyuna yaklaştı

Elazığ'da etkili olan yağış sonrası kar kalınlığının bir metreye yaklaşması yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı köylerde vatandaşlar, yolda ilerlemekte zorlandı.