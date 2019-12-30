30 ARALIK 2019 Pazartesi 15:37
Advert
Tunceli
Giriş Tarihi : 30-12-2019 15:09

Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Tunceli’nin yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı 3 gündür etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Tunceli’de kent merkezi hariç yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı 3 gündür etkisini sürdürüyor. Özellikle Ovacık ve Hozat ilçesinde daha yoğun olan kar yağışı nedeniyle  yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde ise kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Yağış nedeniyle il genelinde kapanan 139 köy yolunun açılması için  Karayolları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda ekip, aralıksız çalışma yürütüyor.Öte yandan, kar yağışının etkisini sürdürecek olması nedeniyle yola çıkacakların tedbirli olması istendi.

ETİKETLER: tunceli haber tunceli haberleri tunceli kar yağışı
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA