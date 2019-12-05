Kar geliyor!

Meteorolojiden uyarı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı. Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın parçalı, çok bulutlu ve yağışlı geçeceği, yağışların Adıyaman çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur,Malatya,Elazığ,Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor"denildi.

Yağışlı havanın etkisine girecek bölgede yağışların Cuma gece saatlerine kadar devam edeceğini de bildiren merkez, yaşanabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı tedbirli olunmasını önerdi.