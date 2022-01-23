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Giriş Tarihi : 23-01-2022 21:27   Güncelleme : 23-01-2022 21:27

Kar etkisini tekrar gösterdi 

Elazığ'da hafta içi etkili olan kar yağışı kısa bir süreliğine şehri terk etmişti.

Kar etkisini tekrar gösterdi 

Elazığ'da meteorolojinin uyardığı kar yağışı,  bugün akşam saatlerinde yeniden etkili oldu.  

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da akşam saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şehir merkezinde bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 

Kar yağmasına sevindiğini belirten vatandaşlardan  İbrahim Karaca, “Uzun zamandır memleketimizde böyle bir kar yağışı yoktu. Çevre illerde görüyorduk.  Ancak memleketimizde bu denli bir kar yağışı, rahmet bereket yoktu. Kar yağıyordu ama az yağıyordu. Vatandaşlarımız  dışarı çıktıkları zaman sıkı giyinsinler, bot tarzı ayakkabılar giysinler. Sürücülerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Zincir takmaları şart. Gerekli olmadıkça araç kullanmasınlar" dedi. 

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