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Spor
Giriş Tarihi : 20-12-2019 13:25

Kaptanda futbolu bıraktı  

2000 yılında başlayan aktif futbolculuk yaşamını sonlandırdı.

Kaptanda futbolu bıraktı  

Süper Lig ve TFF 1. Lig olmak üzere toplam 484 maçta forma giyen 38 yaşındaki Elazığsporlu Serdar Özbayraktar, futbolu bıraktığını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor’un takım kaptanı Serdar Özbayraktar, Kariyerine 2000 yılında doğduğu ilçenin takımı Artvin Hopaspor’la filiz lisans alarak başlayan Serdar, 2004’te Gençlerbirliği ile profesyonelliğe adım attı. Daha sonra sırasıyla Hacettepe, Şanlıurfaspor, Mardinspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Elazığspor, Göztepe, Ümraniyespor ve Fatih Karagümrük takımlarında forma giyen Serdar, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Elazığspor’a geri döndü. 

Kariyerinde 125 Süper Lig, 231 TFF 1. Lig olmak üzere toplam 484 maç bulunan Serdar Özbayraktar,  kararını kulübe bildirdi. Elazığspor da verdiği emeklerden dolayı Serdar Özbayraktar'a teşekkür ederek, bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

ETİKETLER: serdar özbayraktar serdar özbayraktar elazığspor
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