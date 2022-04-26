Elazığ’ın Kovancılar ilçesinden bulunan Kapıaçmaz Deresi ıslah edildi.

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü, dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kovancılar ilçesinde bulunan 2 bin 460 metre uzunluğundaki Kapıaçmaz dere yatağı ıslah edildi. Dere yatağı ıslahı çalışması sayesinde ilçe merkezi ve 130 dekar arazi taşkın riskine karşı emniyete alındı.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kovancılar ilçe merkezinden geçen Kapıaçmaz Deresi, DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz iş makineleri ve personelleri tarafından toplu makineli çalışma programı çerçevesinde 2 bin 460 metre uzunluğundaki dere yatağı taş tahkimatlı sedde şeklinde ıslah edildi. Bu iş çerçevesinde; 2 bin 460 metre uzunluğundaki dere yatağında yaklaşık 50 bin metreküp kazı yapılarak dere yatağı kesiti teşkil edilerek 4 bin 150 metre sedde oluşturulmuş, 4 bin 150 metre uzunluğundaki sedde imalatının ön yüzüne 17 bin 300 metreküp taş nakli yapılarak taş tahkimat yapılmıştır. Bu çalışma ile Kapıaçmaz Dere yatağı kesiti teşkil edilmiş, rüsubat, ağaç vb. malzemeler temizlenmiş, olası bir taşkın riski önlenmiş, dere yatağı güzergahının her iki yanında yürüme ve araç yolu teşkil edilmek suretiyle çevre ile uyumlu bir dere yatağı teşkil edilmiştir. Bu çalışmanın akabinde Belediyemiz tarafından dere yatağı çevresinde yapılacak peyzaj ve ağaçlandırma faaliyeti ile birlikte önemli bir cazibe alanı haline gelmiş olacaktır. Bu dere yatağı ıslahı çalışması sayesinde Kovancılar ilçe merkezi ve 130 dekar arazi taşkın riskine karşı emniyete alınmıştır. Bu çalışmaların DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz iş makineleri ve personelleri vasıtasıyla yapılması sayesinde 12 milyon lira değerinde ekonomik fayda sağlanmıştır. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Elazığ ve Kovancılar ilçemize hayırlı olsun” denildi.