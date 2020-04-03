Kapatılan caddelere ilişkin Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama

Elazığ’da trafiğe kapatılan caddelerle ilgili Elazığ Emniyet Müdürlüğü de açıklama yaptı.

Elazığ’da koronavirüs tedbirleri genişletildi ve şehir merkezinde bazı caddeler Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatıyla kapatıldı. Kapatılan caddelerle ilgili Elazığ Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;Elazığ Valiliğimiz tarafından vatandaşlarımızı korona virüsü salgınından korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla ilimiz genelinde ilave tedbirler alınmıştır.

Alınan tedbirler doğrultusunda, 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 11.00 itibariyle Elazığ İl Emniyet Müdürlüğümüz trafik ekiplerince;

- Gazi Caddesine gelen akım, Saat Kulesi Kavşağından itibaren caddeye çıkan tüm ara sokaklar da dahil olmak üzere,

- Vali Fahri Bey Caddesine gelen akım, Ahmet AYTAR alt kavşaktan itibaren caddeye çıkan tüm ara sokaklar dahil olmak üzere,

- Hürriyet Caddesine gelen akım, Eski Valilik binası önü ve 1. Harput Caddesi Hozat Garajından itibaren caddeye çıkan tüm ara sokaklar dahil olmak üzere,

- İstasyon Caddesi ise İstasyon Kavşağından itibaren alt geçit ve Buzhane kavşağından itibaren PTT kavşağı istikametine çıkan tüm yollar, trafiğe kapatılmıştır.

- Ayrıca; Gazi, Vali Fahri Bey, Hürriyet ve İstasyon Caddelerinde de yaya trafiğinde kısıtlamaya gidilmiş olup Demokrasi Meydanı ise yaya trafiğine kapatılmıştır.