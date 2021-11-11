Kapasite 5 kat arttırıldı  

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yataklı çocuk yoğun bakım üniteleri düzenlenen törenle hizmete girdi.

7 olan çocuk yoğun bakım ünitesi ile yatak yoğun bakım kapasitesi yaklaşık 5 kat artarak 32 oldu. Elazığ depremi ve korona virüs pandemisinin yükünü kaldıran bin 38 yatak kapasiteli Fethi Sekin Şehir Hastanesinde gelişen teknolojinin tüm imkanları hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Hastane, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde olduğu gibi pandeminin başladığı ilk günden itibaren Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Amasya, Sivas ve çevre illerden hasta kabul ederek bölgeye hitap etmeye devam ediyor. Günde yaklaşık 8 bin hastaya hizmet veren hastane, kente, bölgeye ve ülkeye sağlık turizmi açısından önemli katkılar sağlıyor. Bölgenin lokomotifi haline gelen Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde son olarak Türkiye'de çoğu hastanede bulunmayan çocuk yoğun bakım ünitesinin 7 olan kapasitesi 32’ye çıkartılarak yaklaşık 5 kat arttırıldı. Hastanede düzenlenen törende Vali Ömer Toraman’ın katılımıyla nitelikli çocuk yoğun bakım üniteleri hizmete girdi.

"BU YALNIZCA ELAZIĞ’IN BİR KAZANCI DEĞİL ASLINDA BÖLGENİN VE TÜRKİYE’NİN KAZANIMI"

Elazığ’ın Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile ülkenin sağlık hizmetleri açısından çok yüksek kapasiteye sahip illerinin başında geldiğini ifade eden Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Yalnızca Elazığ’daki hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza değil bölgedeki vatandaşlarımıza da çok ciddi nitelikli, kaliteli sağlık hizmeti sunan bir şehir. Bu sağlık hizmeti sunduğumuz merkezlerin içerisinde de Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin özel bir konumu ve yeri var. Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin benim ve Türkiye kamuoyunun nazarında en çok dikkat çeken yönü Elazığ’ın yaşamış olduğu 2020 Ocak ayında yaşanan depremdeki hizmetinin kesintiye uğramaması, sürekliliği ve deprem nedeniyle meydana gelen yükü çok büyük bir başarıyla üstesinden gelebilmesiydi. Deprem olduğu anda dahi sağlık hizmetlerinin devam etmesi çok önemli bir kazanım. Çok şükür böyle nitelikli hastanelerimiz var. Tıp Fakültesi Hastanemiz ve özel hastanelerimizde de çok ciddi bir kapasite var. El birliğiyle vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Nitelikli çocuk yoğun bakımda yatak sayımızı bu açılışla beraber arttırmış bulunuyoruz. Bu yalnızca Elazığ’ın bir kazancı değil aslında bölgenin ve Türkiye’nin kazanımı. Çünkü bu nitelikte yoğun bakım yatakları çok kıymetli. Çok değerli hocalarımızın yönetiminde inşallah vatandaşlarımıza hizmet verecek" dedi.

“32 TANE ÇOCUK YOĞUN BAKIM YATAĞIMIZ VAR, BU GERÇEKTEN ÜST DÜZEY BİR RAKAM”

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş ise, "Bugün Elazığ’ımız için, bölgemiz ve Türkiye için gerçekten hayırlı bir işe vesile olduğumuz bir tören düzenledik. Çocuk yoğun bakım ünitesinin açılışını gerçekleştirdik. Aslında çocuk yoğun bakım gerçekten Türkiye’de hekim sayısı açısından çok az olan bir bölüm. Biz ocak ayında göreve başladığımız zaman hastanemizde çocuk yoğun bakımımız yoktu. daha doğrusu 7 tane yatak vardı ama kullanılmıyordu. Biz önce 7 yatakla başladık. 3. basamak 7 yatağımızla çocuk yoğun bakım hizmeti vermeye başladık. Daha sonra bir uzman hekimimizin daha Fethi Sekin Şehir Hastanesine gelmesiyle birlikte uzman sayımız ikiye çıktı ve burada yoğun bakım sayımızı arttırdık. Şu an itibarıyla 3. basamak 13 yoğun bakımımız ve 19 tane de 2. basamak yoğun bakımımız olmak üzere 32 tane çocuk yoğun bakım yatağımız var. Bu gerçekten üst düzey bir rakam. Şu anda bölgede böyle bir sayıya sahip sayılı hastaneler var. Bizim çocuk yoğun bakımımız sadece Elazığ’a değil bölgeye hizmet veriyor. Yatan hastalara baktığımız zaman özellikle Ağrı, Iğdır, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve hatta direkt olarak Suriye’den çocuk yoğun bakıma hasta kabul ettik. Yine İç Anadolu Bölgesi’nden Amasya ve Sivas’tan birçok hastamız şu an çocuk yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu hizmeti vermek ciddi anlamda bizi mutlu kılıyor” diye konuştu.